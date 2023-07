Città di Scicli, conclusa con successo la seconda edizione del torneo promosso dal Csen

Un successo la seconda edizione del torneo Csen di calcio a undici Città di Scicli caratterizzato dalla presenza di tredici squadre per un totale di circa 320 giocatori. Il torneo era iniziato il 25 marzo e si è concluso lunedì scorso. La manifestazione promossa dal comitato provinciale Csen Ragusa è stata affidata, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, ad Emiliano Migliorisi. La gara finale è stata giocata tra Ottica Minauda e Ottica Trovato. I tempi regolamentari e i tempi supplementari si sono conclusi con il punteggio di 1-1. Dopo i rigori, invece, ha trionfato l’Ottica Minauda con il risultato di 6-5. In complesso, si è trattata di una partita equilibrata nel corso della quale le marcature si sono verificate entrambe nella ripresa, nel giro di appena cinque minuti. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il sindaco di Scicli, Mario Marino, il vicesindaco Giuseppe Causarano e l’assessore comunale allo Sport, Giuseppe Puglisi. Presente, ovviamente, il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, che ha avuto modo di sottolineare gli sforzi organizzativi dell’ente di promozione sportiva per un appuntamento che ha richiamato squadre di qualità. “Il livello, rispetto alla prima edizione – commenta Cassisi – si è notevolmente innalzato. Le formazioni in campo hanno avuto modo di dimostrare il proprio valore. E, alla fine, ha prevalso quella che ci ha creduto di più. E’ stata una kermesse di grande valore che ci ha permesso di esaltare lo spirito aggregativo, all’insegna dello sport e in particolare del calcio, in una città dalle grandi tradizioni calcistiche come quella di Scicli”.

