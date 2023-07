Personalizzare delle magliette: alcuni suggerimenti da seguire

Non c’è ombra di dubbio che, negli ultimi anni, tra gli indumenti più facilmente personalizzabili e più richiesti in tal senso, troviamo le magliette a maniche corte. Tantissimi brand ne richiedono quantitativi impressionanti, ma anche le aziende stanno imparando molto come riuscire a investire su una tale mossa di marketing.

Ovviamente, le magliette personalizzate possono diventare uno strumento che viene preso in considerazione anche da parte di semplici privati e non aziende, che non hanno alcun fine di guadagnare e aumentare la propria popolarità, ma semplice vogliono fare qualcosa di bello e divertente in compagnia degli amici. Basti pensare a chi organizzare una riunione, che magari è alla ricerca di una maglietta personalizzabile da distribuire all’entrata a tutti i propri ospiti. È interessante mettere in evidenza come non in tutti i casi chi vuole delle magliette personalizzate punta su dei modelli colorati, anzi nella maggior parte dei casi le t-shirt bianche sono quelle maggiormente richieste, come quelle che si possono ritrovare sul ben noto portale Wordans.

L’attenzione verso i dettagli

È chiaro che quando si va a personalizzare una maglietta per degli scopi aziendali e di marketing, l’attenzione che si deve prestare è sempre massima. In realtà, anche se si potrebbe pensare ad un’operazione molto semplice da compiere, in realtà nasconde molte più insidie di quanto si potrebbe pensare. In primis, per via del fatto che una maglietta personalizzata di solito può contare su una grafica che è molto evidente sul bianco. Per questa ragione, però, anche gli errori sono molto più facili da notare e da vedere, a maggior ragione se si ha a disposizione uno sfondo neutro che non è in grado di catturare in alcun modo l’attenzione di chi osserva.

Vantaggi e svantaggi delle magliette personalizzate bianche

Ed è questo l’aspetto focale su cui bisogna concentrarsi. Le magliette personalizzate bianche devono essere realizzate curando con la massima attenzione la grafica, perché altrimenti il risultato finale non sarà mai e poi mai perfetto.

Dopo aver individuato tutta una serie di idee, ecco che il passaggio successivo da considerare è semplicemente quello di provare a capire quale sarà il risultato finale, immaginando il marchio, ad esempio, stampato sulla t-shirt bianca. Immaginare, però, serve a ben poco e allora fa la differenza usare un programma professionale per poter capire quale sarà l’impatto estetico del proprio logo o marchio.

Usare uno strumento informatico può tornare molto utile in tal senso, dal momento che consente di capire se l’immagine sia perfetta per le proprie esigenze e se l’impatto della combinazione tra logo e sfondo bianco sia perfetta o meno.

OK ai dettagli, ma l’esagerazione non va mai bene

Avete immaginato più e più volte un gran numero di design da stampare, ma se non vi appaiono in ogni caso adeguati a essere applicati su una maglietta dallo sfondo totalmente bianchi, è chiaro che è necessario fare una valutazione e soppesare se conviene aggiungere altri dettagli, oppure se la maglietta è già impattante in quel modo e non serve inserire altri dettagli, ma magari toglierne qualcuno.

Salva