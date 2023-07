Paolo Cascio è un nuovo atleta dell’Avimecc Volley Modica

Nuovo arrivo in casa Avimecc Volley Modica, che si assicura le prestazioni del “martello” Paolo Cascio.

Originario di Salemi, il classe 1998, per la prima volta giocherà nella sua terra natale dopo aver giocato nelle giovanili di Volley Gibellina e Atria Volley Partanna.

Alto 198 centimetri, Paolo Cascio lo scorso anno è stato un avversario del sestetto modicano avendo giocato a Bari nelle fila della Stamplast M2G Green, ma in serie A3 ha giocato anche con la Videx Grottazzolina. Nel suo curriculum anche due anni consecutivi in serie A2 con BCC Castellana Grotte e Prisma Taranto. In serie B, ha maturato esperienze con Intervolley Foligno e Pallavolo Bari. Ora, per lui il ritorno in Sicilia per provare a scrivere un pezzo importante della sua carriera.

“Torno in Sicilia dopo otto anni trascorsi fuori – spiega Paolo Cascio – e ho subito avuto una buona impressione della società e della dirigenza, inoltre, conosco già alcuni di quelli che saranno i miei nuovi compagni di squadra. La scorsa stagione, mi sono dovuto fermare per un infortunio, ma ora inizio a stare bene, gradualmente sto recuperando la forma migliore e ho tanta voglia di ricominciare a giocare. Penso che Modica sia la squadra giusto per farlo, in un campionato di livello come è diventata la serie A3. Modica, fra l’altro sarà l’unica squadra di serie A3 della mia terra natale, quindi sarà molto stimolante essendo il mio primo anno in Sicilia dopo le giovanili. Il tasso tecnico del campionato – continua – si è alzato parecchio. Ci sono molte squadre attrezzate come Sorrento per dirne una. Per noi credo l’obiettivo sia quello di puntare ai play off per poi dopo cercare di arrivare più lontano possibile. Ai tifosi – conclude Paolo Cascio – voglio dire che sono molto contento di essere approdato in questa società, che non vedo l’ora di conoscerli e spero verranno numerosi al “PalaRizza” per sostenerci ed essere il settimo uomo in campo”.

