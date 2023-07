L’attaccante Sinatra nuovo under nella compagine Ragusa Calcio

Giacomo Sinatra, originario di Caltagirone, punta centrale, classe 2003, 184 centimetri, piede destro, va a rinfoltire il reparto d’attacco dell’Asd Ragusa calcio 1949. Cresciuto calcisticamente con le giovanili del Catania e della Leonzio, ha giocato con l’U19 del Piacenza oltre che con l’Enna, la Nissa e la Sancataldese. Fermo dallo scorso ottobre a causa di un infortunio, ha una carica addosso che lo sta motivando moltissimo. “Non vedo l’ora – chiarisce – di potere riprendere a giocare. Adesso sto bene e ho bisogno soltanto di potere vivere il minutaggio della partita per sentirmi addosso la giusta adrenalina che mi fornirà l’occasione di potermi esprimere. Poterlo fare in una piazza importante come Ragusa mi carica ancora di più. So che qui l’ambiente è molto esigente e, naturalmente, tutto questo mi stimola ulteriormente. Io un under? Non mi sento tale, nel senso che voglio essere messo nella stessa condizione di tutti gli altri giocatori, non avere favoritismi di sorta soltanto per il regolamento o per l’età. Deve giocare, secondo me, chi merita, chi non si risparmia durante gli allenamenti. Ma queste, naturalmente, sono decisioni che attengono al mister. L’unica cosa che posso dire ai tifosi è che mi impegnerò allo spasimo per onorare i colori di questa maglia”.

