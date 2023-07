Modica, Memorial Nino Viola. Anche il comitato Csen presente

Conclusa la 23esima edizione del memorial “Nino Viola”. Diciotto le squadre impegnate con 234 atleti che si sono dati battaglia nelle 119 partite disputate per arrivare al traguardo. Per la finale, pubblico delle grandi occasioni, presenti 550 spettatori, sulle tribune del Centro Sportivo Airone. Gara combattuta ma molto corretta che alla fine ha visto prevalere la compagine Beauty Man degli sponsor Giorgio Sammito e Adriano Viola sulla Rst Impianti di Giorgio e Simone Rizza con il risultato di 2-1. La premiazione subito dopo la fine del match con la presenza dei familiari e di numerosi amici del compianto Nino Viola. Fra questi Salvatore Cassibba che, insieme a Carmelo Modica e alla famiglia, hanno deciso di ricordare Nino con qualcosa che gli era sempre appartenuto, il calcio. Squadre e calciatori sono stati premiati oltre che dalla moglie Margherita e dalle figlie Federica e Alessia anche da Salvatore Cassibba e Sergio Cassisi, quest’ultimo nella sua qualità di presidente del comitato provinciale Csen Ragusa. “Sono rimasto favorevolmente impressionato – dice Cassisi per conto del Csen che ha patrocinato l’evento – dal numero dei partecipanti oltre che dalla qualità del gioco espresso. Ancora una volta Csen si trova a suo agio nel contesto di una iniziativa dai grandi numeri. Complimenti agli organizzatori”. Premiati, oltre a tutte le squadre partecipanti, anche gli atleti che si sono distinti, come i due capocannonieri Antonio Occhipinti e Matteo Fusca (Avi.mo.la). Il premio come miglior portiere è andato a Nicolò Trovato (Rst Impianti) per finire con il gol più bello che è stato realizzato dall’esperto Ignazio Panatteri (Rococò-coop). Riconoscimento anche agli arbitri del gruppo Gas di Scicli.

