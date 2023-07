Troppo caldo al Tribunale di Ragusa: udienze sospese

Il presidente del Tribunale di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi, deciso di sospendere le udienze a causa dell’eccessiva temperatura che si registra nell’edificio di Via Natalelli. Il presidente ha disposto lo svolgimento di processi “nei casi di effettiva e improrogabile urgenza, (es.processi con detenuti e/o testi residenti fuori sede), curando, in ogni caso, di evitarne il protrarsi sino alle ore più calde”. Le “condizioni della temperatura interna del Palazzo di Giustizia, allo stato sprovvisto dell’impianto di raffreddamento, non consentono, per l’insalubrità dell’ambiente, l’utile celebrazione delle udienze, in special modo se le stesse sono destinate a protrarsi sino alle ore più calde della giornata”.

