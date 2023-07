Monterosso Almo. Per l’Avis ottimi risultati negli ultimi mesi

Donare sangue è donare vita”. L’Avis di Monterosso Almo presieduta protempore da Salvatore Iacono, da quasi quarant’anni riesce a coinvolgere a 360 gradi i monterossani nelle pratiche civiche dove tutti possono contribuire a migliorare in benessere la propria città.

Il plauso sabato scorso , in occasione della giornata di donazione è arrivato per i dirigenti e per i volontari dell’ Avis Comunale di Monterosso Almo, dal sindaco Salvatore Pagano e dal consigliere nazionale Avis Salvatore Mandarà, per le performance donazionali degli ultimi mesi, tali da poterle rendere tra le prime in provincia di Ragusa e in tutta la Sicilia.

La nostra negli Iblei – dice Salvatore Poidomani presidente dell’Avis provinciale di Ragusa – è una cultura che si volge verso il volontariato e nel dono del sangue e del plasma e contribuisce alla crescita civile e umana.

Monterosso è una piccolissima comunità – dice Giuseppe Giaquinta dirigente Avis – abbiamo solo la scuola primaria e la media, però le giovani leve che studiano a Ragusa, ritornano apprezzando il nostro piccolo borgo montano. Del resto il nostro è un viaggio ricco di valori dove l’altruismo, la solidarietà e la cittadinanza attiva ci rendono più comunità.”

