Raddoppiano gli stanziamenti per le imprese siciliane

La Regione Sicilia, tramite l’Assessorato alle Attività Produttive, ha raddoppiato gli stanziamenti a favore delle imprese (nuove o esistenti, individuali o società) con sede fiscale in Sicilia. Ad erogarli sarà l’IRCAC ex-CRIAS (Cassa Regionale Credito Imprese Artigiane Siciliane) che per il imprese già consolidate aumenta la soglia di finanziamento massimo per il credito di esercizio da 25 a 50 mila euro senza il ricorso di garanzie reali. La soglia minima di finanziamento per le start up individuali artigiane viene alzata da 5 a 10 mila, 20 mila invece per le società. Grazie alle concertazioni avute con CNA si giunti a questo risultato che rappresenta sicuramente un grosso incentivo per il tutto il comparto artigianale. Tutto questo grazie ad un emendamento a firma degli Onorevoli Abbate e Pace. “Come Regione stiamo cercando di fare il massimo a favore del mondo produttivo, sia esso industriale che artigianale, piccole, medie o grandi imprese con svariati provvedimenti ad hoc che vanno a fornire una valida e concreta mano d’aiuto. Cosa che in passato non si è quasi mia verificata. Per troppi anni le promesse si sono ripetute senza giungere a nulla di concreto. Adesso vogliamo dimostrare ai cittadini di essere in grado di poter dare risposte concrete alle loro richieste”

