A Pozzallo entra in vigore il nuovo Piano Regolatore Generale

Dopo l’approvazione del Piano Regolatore Generale della Città di Pozzallo da parte della Commissione Tecnica Specialistica Regionale è stato da pubblicato il relativo Decreto Assessoriale n°40 del 17 febbario scorso, con cui entra in vigore, ad ogni effetto, il nuovo PRG della Città di Pozzallo.

“La nostra Città – dice il consigliere comunale, Francesco Ammatuna – viene dotata di un nuovo strumento urbanistico dopo tantissimi anni: uno strumento che guarda al futuro, attento alle problematiche ambientali, e che assicurerà benessere e sviluppo economico alla città.

Esprimo la mia personale soddisfazione per il risultato oggi ottenuto che ha mosso i suoi primi passi, dopo anni di immobilismo politico, quando ero titolare della delega assessoriale comunale all’urbanistica. Pur tra tante difficoltà e numerosi ostacoli, a volte tecnici e spesso politici, non è mai venuto meno l’impegno affinché si concretizzasse la mia battaglia politica di portare all’ordine del giorno in Consiglio Comunale la proposta di deliberazione per l’adozione del PRG: obiettivo che è stato raggiunto nel marzo del 2017.

Il testimone politico è stato successivamente raccolto dalla civica assise che nella legislatura successiva, guidata dal sindaco Roberto Ammatuna, ha approvato il nuovo PRG dopo un lavoro impegnativo che ha visto sempre prevalere l’interesse dell’intera Città.

Giunge così a compimento l’iter burocratico e politico – conclude Ammatuna – che regala il nuovo e tanto atteso PRG alla Città”.

