Pozzallo, deceduto l’ex calciatore Giovanni Nolano

Bontà d’animo, lealtà, mitezza, umiltà, generosità, poche parole e grande cuore, amicizia come sentimento profondo, rispetto per il prossimo, sposo e padre esemplare. Tutto questo e di più. Giovanni Nolano, 66 anni. Bontà d’animo, lealtà, mitezza, umiltà, generosità, poche parole e grande cuore, amicizia come sentimento profondo, rispetto per il prossimo, sposo e padre esemplare. Tutto questo e di più. Giovanni Nolano, 66 anni.

Se n’è andato dopo avere affrontato con coraggio e determinazione una brutta malattia. Ha lottato senza far rumore con la stessa silenziosa caparbietà e intelligenza che gli hanno consentito di scrivere alcune fra le più belle pagine di storia calcistica con la maglia azzurra del Pozzallo. Un aneddoto. Un solo aneddoto per incorniciare la figura nobile di Giovanni Nolano, calciatore di talento e uomo di grande spessore. Partita amichevole a Licata. Il Pozzallo va negli spogliatoi con il risultato a sfavore di 2-0. Nella ripresa Nolano mette a segno due gol favolosi per il 2-2 finale. I dirigenti del Licata, presidente in testa, vogliono ingaggiare a tutti i costi Giovanni Nolano. Gongolanti negli spogliatoi Salvatore Vindigni, il cancelliere Lino Piccione e il sottoscritto per una proposta da non rifiutare. Giovanni sorride, prende tempo, si schermisce dicendo che si sente onorato ma che non merita tutta questa attenzione. Non lo so, vedremo … Alla fine decide di rimanere a Pozzallo, col Pozzallo.

Sono distrutto dal dolore. Giovanni è nato vicino casa mia in via G. Verdi, lo conosco da bambino. Con la moglie Anna, gentilissima e affettuosa, abbiamo avuto contatti anche in queste ultime settimane di speranzosa attesa. Il mio pensiero va a lei, ai figli, a tutta la famiglia, ai parenti, agli amici, ai compagni di squadra di Giovanni, agli sportivi tutti che conserveranno di lui un magnifico ricordo. So che fra le persone più care ad attenderlo lassù ci sarà Nunzio Lupo … suo caro amico e capitano di cento battaglie calcistiche. Addio Giovanni. Addio. Nessuno dimenticherà mai.

