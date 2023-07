Si è svolta a Ragusa la tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana” del Club Inner Wheel Ragusa Contea di Modica. La nuova presidente Daniela Curreri ha ricevuto il Collare e le consegne da parte della presidente uscente, Giuseppina Angelico.

Presenti le socie con le famiglie e numerose autorità di Club Service: Club Inner Wheel Monti Iblei, Club Inner Wheel Vittoria-Comiso, Rotary Club di Modica, Rotary Club Pozzallo-Ispica, Kiwanis Modica, Kiwanis Distretto Italia San Marino, Club Lions di Modica, Ente Liceo Convitto.

La cerimonia ha segnato anche l’ingresso nel club di una nuova socia, Stefania Amore.

La presidente uscente ha ricordato, attraverso un video, i momenti più significativi della vita del club, durante il suo mandato; la nuova presidente ha mostrato il nuovo logo per l’anno sociale 2023-2024 e introdotto il tema internazionale: “Shine a Light”. Fare luce, promuovere percorsi culturali ed educativi per arginare il disagio giovanile e la dispersione scolastica, ha dichiarato la neo presidente, saranno il fulcro della programmazione delle attività del club di quest’anno, che vedrà anche la partecipazione ai festeggiamenti del centenario dell’ Inner Wheel. Presentata la composizione del nuovo direttivo,

la serata è proseguita, allietata dalle note di un giovanissimo musicista con il suo Sax.

