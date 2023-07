Aggressione Polizia locale Vittoria. Solidarietà della Cgil

Un Invito al Prefetto di Ragusa e al Questore è stato rivolto dal segretario generale della FP Cgil di Ragusa, Nunzio Fernandez, al fine di mettere in campo tutte le misure idonee a contrastare e prevenire episodi di violenza che vedono protagonisti giovanissimi che si consumano a Vittoria,, attraverso un opportuno coordinamento delle forze dell’ordine nel territorio non escludendo il rafforzamento in termini di unità.

“Ancora una volta il Personale della Polizia Locale di Vittoria, scrive in una nota Fernandez, è stato vittima di una insensata e intollerabile aggressione. Si tratta di cinque agenti, che nella serata di mercoledì 12 luglio, a seguito di segnalazione si è recato presso Piazza Sei Martiri (Piazzale Calvario) per eseguire i controlli di rito. Purtroppo, hanno dovuto fare i conti con l’aggressività, non solo verbale, di un manipolo di minorenni che all’arrivo degli agenti, si sono apprestati a creare una sorta di accerchiamento, inveendo contro gli agenti con frasi oltraggiose, sputi bersagliando gli agenti con tiri di lattine e bottiglie.

Un normalissimo controllo del territorio è diventato una trappola per gli agenti, che hanno dovuto rompere l’accerchiamento, chiamare rinforzi rei solo di avere svolto il proprio dovere. Non possiamo che esprimere solidarietà agli agenti coinvolti in questa drammatica sequenza di attività delinquenziali ad opera di minori, che si fanno scudo della propria “Invulnerabilità Giudiziaria” , data la loro età, pronti ad inferire contro i lavoratori della Polizia Locale, mettendo a rischio la loro incolumità fisica, senza considerare il trauma psicologico derivante dall’azione criminosa.

Siamo stanchi di questa situazione, scrive ancora Fernandez, i lavoratori reclamano tutela, il sindacato unitamente agli agenti della Polizia Locale di Vittoria chiede un immediato rafforzamento dell’organico e della presenza dello stato sul nostro territorio, purtroppo i recenti eventi dimostrano che l’allarme espresso nel mese di maggio non ha registrato un adeguato riscontro delle Istituzioni, non risultano nuove assunzioni, né tanto meno un visibile rafforzamento delle forze di Polizia nel territorio.

Vorremmo evitare che il nostro grido d’allarme domani si trasformi in una tragedia annunciata.”

