La card alimentare “Dedicata a te” a breve disponibile negli uffici postali di Modica

Dal 18 luglio 1 milione e 300 mila nuclei familiari in difficoltà economica riceveranno la card “Dedicata a te” che permetterà ai possessori di acquistare generi alimentari, per un valore complessivo di 382,5 euro. Tra di essi decine di famiglie modicane che verranno individuate dall’INPS e contattate dal Comune di Modica per il ritiro della propria carta presso un ufficio postale. A darne notizia è l’Assessore alle Politiche Sociali, Chiara Facello. “Le persone non dovranno fare nessuna domanda perché saranno individuate direttamente dall’Istituto di Previdenza Sociale in base ad alcuni criteri in loro possesso. Per essere tra i beneficiari bisognerà intanto avere un ISEE inferiore a 15 mila euro e far parte di un nucleo di almeno tre persone tra le quali non ci dovrà essere nessun percettore di reddito di cittadinanza o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Né tantomeno di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI e indennità sociale di disoccupazione per i collaboratori DIS-COLL), indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, cassa integrazione o qualsiasi altra forma di integrazione salariale per disoccupazione involontaria erogata dallo Stato. Le carte saranno disponibili a partire dal 18 luglio presso qualsiasi filiale di Poste italiane, per attivarle basterà fare il primo acquisto esclusivamente, è bene precisarlo, di generi alimentari. Non potranno essere utilizzare per acquistare qualsiasi altro bene. Ci siamo impegnati a recepire nel più breve tempo possibile l’input ricevuto dal Governo Nazionale e concretizzare così la misura di contrasto alla povertà che sarà di grande aiuto per tantissime famiglie modicane”.

