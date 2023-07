Pd. Ragusa Mare pericolosissima, Comune ed ex Provincia intervengano

“In questo periodo dell’anno la SP 25, che porta da Ragusa alla frazione rivierasca di Marina, vede un’altissima densità di traffico e, ciononostante, è carente in molti tratti della segnaletica orizzontale necessaria a delimitare la carreggiate e le corsie, in altri la segnaletica è ormai sbiadita e la notte queste carenze diventano un fattore di pericolosità in più. Chiediamo al sindaco di Ragusa e al Commissario del Libero Consorzio di intervenire ognuno per la propria competenza”. È la posizione del Partito Democratico cittadino che denuncia la pericolosità della SP 25, anche alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni.“Non possiamo credere che tra i nostri amministratori nessuno si sia accorto dello stato in cui versa la strada in questione – aggiunge il Consigliere comunale e segretario cittadino del PD Peppe Calabrese – perché il rischio derivante dall’assenza di segnaletica orizzontale è sotto gli occhi di tutti, soprattuto la sera quando in alcuni tratti non si capisce più se il proprio mezzo si trova nel lato giusto della carreggiata. La SP 25 è stata asfaltata in alcuni tratti, ma non si è pensato di ripristinare la segnaletica: il risultato complessivo è che ci ritroviamo con un’arteria altamente trafficata, asfaltata a singhiozzo, senza segnaletica orizzontale e con segnaletica scadente nei tratti più vecchi. Crediamo che ciò non garantisca i livelli di sicurezza necessari – conclude – e chiediamo al sindaco Cassì e al Commissario Piazza di intervenire tempestivamente prima di dover piangere qualche vittima della strada”.

Ragusa, 14 luglio 2023

