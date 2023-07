Vittoria. Tentato furto presso agenzia di viaggi

La scorsa notte, le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza “La Sicurezza” di Vittoria, intervenivano presso una nota Agenzia Viaggi. Sul posto veniva ritrovata la vetrina in frantumi e sul marciapiedi degli oggetti trafugati dall’agenzia viaggi. Durante il controllo, due individui nascosti tra le auto in sosta, si davano alla fuga precipitosamente. Venivano immediatamente allertati i Carabinieri di Vittoria, che immediatamente si mettevano alla ricerca dei malviventi. Appena arrivati i responsabili, venivano raccolte le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Indagini dei Carabinieri in corso.

Salva