Arriva “La Filippide” negli iblei, maratona unica al mondo

E’ arrivata alla sua edizione numero 15, La Filippide, la maratona più originale del calendario italiano. Non solo per la sua data agostana (la gara siciliana è stata la prima a sdoganare l’idea di correre una 42,195 km anche nel periodo del caldo più torrido) ma soprattutto per la sua formula di gara che ricalca in paniera fedelissima il modo di correre degli antichi greci: nessuno strumento di rilevamento elettronico al polso, nessun cartello a segnalare la distanza percorsa e quella ancora da fare, nessun particolare ristoro se non acqua, nessun premio speciale se non la classica corona d’ulivo come si faceva nell’antichità, insieme alla coppa, alla medaglia e al diploma. Una corsa “spartana” nel puro senso del termine, ma che proprio per questo è ormai famosa in tutto il mondo.

Insieme alla 42,195 km, torna la Filippide Castle, lanciata lo scorso anno sulla distanza di circa 13 km, come anche il Walking Donnafugata. Ritrovo alla Vecchia Stazione di Chiaramonte Gulfi con partenza quando ancora il sole deve sorgere, alle ore 4:30, mentre le altre due distanze scatteranno alle ore 7:00 davanti al Castello di Donnafugata. Arrivo per tutti sulla spiaggia di Punta Secca, di fronte alla Casa di Montalbano, anche questa famosa in tutto il mondo grazie ai romanzi di Camilleri e alla serie Tv.

Il costo dell’iscrizione è di 28 euro per la maratona e di 15 euro per la prova breve, 8 euro invece per il walking, fino al 23 luglio, a seguire sono previsti aumenti. Un costo molto contenuto, per vivere un’esperienza completamente diversa dalle normali maratone della stagione podistica.

Tutte le informazioni su:

www.maratonadiragusa.com

