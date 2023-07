Modica, venerdì sera i funerali di Noemi Fiore

Saranno celebrati venerdì alle 19 i funerali della 22enne modicana Noemi Fiore, deceduta tragicamente dopo essersi allontanata di casa. Le esequie si terranno presso la chiesa di S.Maria di Betlem dove in queste ore è stata allestita la camera ardente che potrà essere visitata dalle 9 alle 12 e dalle 16,30 alle 20. Dopo i funerali la salma sarà cremata. La giovane è stata ritrovata martedì pomeriggio appesa ad un albero in Via Mista. A trovarla un residente. La giovane era morta da circa 16 ore, praticamente avrà messo in atto l’insano gesto immediatamente dopo essersi allontanata da casa, visto che non si avevano sue notizie dalle 16 di lunedì. Si è appesa ad un albero utilzzando la cinghia della borsa ed una seconda cinghia.

Salva