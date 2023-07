Modica, deceduto il sindacalista Peppino Ruta

E’ deceduto martedì sera all’Ospedale Maggiore il sindacalista Peppino Ruta. Aveva 88 anni ed era l’ultimo di una generazione di sindacalisti di “ferro” che aveva militato nella UIL. Fino all’ultimo è stato presente nel suo ufficio del sindacato di Viale Medaglie d’Oro. In passato era stato presidente dell’Inps di Modica. Uomo dal carattere battagliero, ha speso la sua vita per il sindacato, proponendosi come lo scudo del lavoratore ed assumendosi lotte fino allo spasimo. I funerali saranno celebrati giovedì alle 11 nel Duomo di San Pietro.

