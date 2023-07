Vittoria. Primi passi verso la società Regionale “Iblea Acque”

Il Comune di Vittoria muove i primi passi verso la gestione in house del servizio idrico in città. L’amministrazione comunale con i vertici della Società Iblea acque rappresentata dall’ingegnere Salvatore Poidomani, hanno incontrato ieri, nella sala degli Specchi di palazzo Iacono, le organizzazioni sindacali e i dipendenti del servizio acquedotto del comune, interessati dal processo di passaggio dal servizio idrico integrato alla nuova società di gestione d’ambito. Nel corso della riunione sono state illustrate le scadenze e gli adempimenti normativi per il perfezionamento del passaggio. I sindacati, nel corso dell’incontro hanno ribadito la richiesta di tutela dei dipendenti ricevendo ampie rassicurazioni in merito. Nei prossimi giorni il Comune ufficializzerà la convenzione con Iblea Acque .

“Si tratta di una fase cruciale che restituisce ai territori la capacità di approvvigionamento diretta dei fabbisogni idrici in rapporto alle esigenze della comunità vittoriese”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello

Il servizio con il nuovo gestore entrerà in vigore il primo dicembre del 2023.

