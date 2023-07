Italia Viva Vittoria e il caso spiaggia “Baia del sole” vietata

“Per tre mesi non si può andare in spiaggia a baia del Sole”. La denuncia arriva dalle consigliere comunali di Vittoria Sara Siggia, Bianca Mascolino e Valentina Argentino. “È la seconda volta dell’amministrazione Aiello – dicono in una nota – e il sindaco e la sua Giunta risultano totalmente scollati dalla realtà del territorio scoglittese: dall’oggi al domani i frequentatori di baia del Sole hanno trovato la spiaggia occupata da attrezzature e materiali per la creazione di una struttura per attività sportive da spiaggia. Una scelta scellerata, attuata dopo il dietrofront di allogare la stessa struttura nel luogo che è stato deputato alla realizzazione del parco costiero (altra procedura su cui dovrà farsi luce, per verificarne la regolarità. In questo senso abbiamo già fatto richiesta d’accesso agli atti). Sebbene siamo sempre stati storicamente a favore di tutte le iniziative sportive, non si riesce a comprendere perché mai posizionare le strutture in una parte del nostro litorale abbastanza stretta e certo poco adatta allo scopo, né si comprende perché mai ancora una volta l’Amministrazione pecchi così tanto nella progettualità e nella gestione dei tempi. È questo lo stato in cui si fa trovare il nostro borgo marinaro ai turisti? È questo il rispetto dei luoghi e delle esigenze dei residenti? Purtroppo, ancora una volta si dimostrano per ciò che sono: dei dilettanti allo sbaraglio e a pagarne il prezzo più alto è tutta la città”.

