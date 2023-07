Sampieri, falsi parrocchiani per false raccolte

Si spacciano per parrocchiani e chiedono soldi per attività in chiesa: L’allarme lo ha lanciato Don Franco Cataldi, parroco della Madonna delle Grazie, nella frazione sciclitana di Sampieri: Circolerebbe una persona, sarebbe una donna bella ed elegante che si presenta da parrocchiani e residenti per un’infondata raccolta fondi. “Non ho incaricato nessuno – spiega il parroco – per raccogliere soldi per la Festa dell’Assunta o per altre attività”. Già l’anno scorso la stessa vicenda si era verificata.

Salva