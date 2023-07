Movimento Territorio città di Ragusa, Salamone nuovo segretario

Si è tenuta ieri sera l’Assemblea cittadina del movimento Territorio di Ragusa che, come preannunciato, si è riunita per una breve analisi dell’esito elettorale e per rinnovare i propri organismi per il prossimo triennio.

Come è noto, alle amministrative di fine maggio la lista di Territorio ha superato la soglia di sbarramento ottenendo un seggio in Consiglio comunale, eleggendo consigliere Angelo Laporta, veterano del civico consesso ragusano che ha dato prova negli anni di essere un attento osservatore della realtà cittadina e un sempre valido interlocutore con le Istituzioni. Con l’attività dentro e fuori da Palazzo dell’Aquila, Territorio intende condurre una sana opposizione all’Amministrazione Cassì e, al contempo, aprirsi sempre più alla città raccogliendo adesioni e collaborazioni.

In quest’ottica si inquadra l’accordo federativo siglato e ufficializzato ieri con la lista civica guidata da Ciccio Barone, “Patto per Ragusa”.

Una intesa che pur garantendo l’autonomia dei due movimenti, stabilisce la volontà di agire in comunione per i grandi temi della città, dal turismo alla cultura, dalla agricoltura allo sviluppo economico, dalle politiche giovanili al centro storico, per la sanità pubblica e l’ambiente. Per questa ragione alcuni membri di Patto per Ragusa sono entrati nel Coordinamento cittadino di Territorio che dopo l’assemblea di ieri sera risulta composto da 22 membri: Battaglia Giovanni, Barone Francesco, Cassia Carmelo, Di Paola Franco, Di Mauro Vittorio, Di Martino Carmelo, Fazzina Francesca, Ferraro Cristina, Gulino Salvatore, Guzzardi David, Iacono Corrada, Iannizzotto Giuseppe, Laporta Angelo (membro di diritto poiché eletto in Consiglio comunale), La Rosa Rosario, Maltese Enrico, Occhipinti Luigi, Occhipinti Massimo, Palermo Grazia, Renna Giuseppe, Salamone Raimonda, Suizzo Venerando, Tasca Michele.

Il coordinamento ha quindi eletto all’unanimità la nuova segreteria: Giuseppe Iannizzotto presidente, Raimonda Salamone segretario, Corrada Iacono e Massimo Occhipinti vice segretari. A Michele Tasca è stata affidata la segreteria organizzativa/amministrativa.

La nuova segreteria, immediatamente operativa, ha ringraziato Raffaele Schembari e Michele Tasca per il lavoro che hanno svolto negli anni facendo crescere il movimento e contribuendo al risultato elettorale; auguri di buon lavoro sono stati rivolti ad Angelo Laporta che proprio questa mattina ha giurato come Consigliere e al quale, ovviamente, il movimento assicurerà il massimo supporto.

Proprio per coadiuvare la segreteria e il consigliere comunale eletto, il coordinamento ha deciso di istituire dei dipartimenti interni per approfondire al meglio i diversi temi che si vorranno affrontare: la dr.ssa Francesca Fazzina è stata indicata come responsabili del dipartimento Politiche Giovanili; Corrada Iacono per il Centro Storico; Grazia Palermo per il Terzo Settore e il Volontariato; Ciccio Barone per il Turismo e la Cultura; Salvatore Gulino per l’Agricoltura.

Durante la serata ha portato i propri saluti l’on. Nello Dipasquale che ha augurato buon lavoro alla nuova segretaria e a tutti i membri del Coordinamento cittadino.

