Modica aderisce a “Stasera mi Butti… ma nel contenitore giusto!

Il Comune di Modica aderisce al Progetto “Stasera mi Butti… ma nel contenitore giusto!” fortemente voluto da Coreve (Consorzio di recupero del vetro) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) al fine di promuovere e potenziare il servizio di Raccolta Differenziata del Vetro nei comuni Italiani. Tante sono le iniziative messe in campo per migliorare il servizio di raccolta, come l’installazione di nuove campane su tutto il Territorio, ed una campagna di comunicazione al fine di promuovere le buone pratiche di raccolta e sensibilizzare i Cittadini di Modica.

Riciclare il vetro è indispensabile per risparmiare l’energia utilizzata nella sua produzione e per riciclare le materie prime che lo compongono. Riciclare il vetro è importante perché pur non essendo un materiale inquinante una bottiglia di vetro impiega 4000 anni per essere smaltita in modo naturale dall’ambiente. Oltre alla comunicazione offline (come i pannelli 6×3), sono stati posizionati nel centro di Modica tre totem multimediali (di cui uno fisso in Piazza Matteotti, uno al Museo della Cultura e l’altro nell’atrio di Palazzo S. Domenico) al fine di veicolare quante più informazioni possibili in modo da rendere fruibile ai cittadini le comunicazioni in modo più semplice ed immediato. E’ presente anche una webapp dove poter controllare l’ubicazione delle Campane per la raccolta del Vetro, che in questi giorni saranno disposti su tutto il territorio.

A questo link: https://ufficioecologiamodica.it/coreve

A supporto le pagine Facebook (https://www.facebook.com/ecologiamodica) e Instagram (https://www.instagram.com/ufficio.ecologia.modica/) dell'Ufficio Ecologia continueranno il loro lavoro di comunicazione attraverso i canali social, sempre aggiornate e ricche di contenuti.

Da qualche mese inoltre, è possibile iscriversi ad un gruppo Whatsapp ufficiale di Ufficio Ecologia per permettere anche a chi non è provvisto di profili Social di ricevere aggiornamenti:

Potete accedere da questo link:

https://chat.whatsapp.com/LNX3ssPPLa1HXalsVC4Cjv

