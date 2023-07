Malta entra a fare parte del network europeo The Chocolate Way

Giovedì 7 luglio , presso la sede del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica , organismo che esprime con Nino Scivoletto la presidenza della Associazione europea “La Via del Cioccolato”, è stata formalizzata l’adesione della Città di Hamrum, rappresentata dal Sindaco Christian Sammut e della Società Malta Events, rappresentata da Mario Camilleri, al network europeo The Chocolate Way.

Con l’adesione di Malta passano a otto i Paesi aderenti alla Associazione che mette in rete i distretti produttivi del cioccolato italiani ed europei.

All’incontro hanno presenziato Grazia Dormiente , Presidente del Comitato Scientifico di TCW, l’Architetto Alessandro Ferrara, cui il Presidente della Associazione ha conferito l’incarico di consulente per la redazione della Carta del patrimonio monumentale delle città aderenti a TCW, con il precipuo scopo di supportare le singole tappe dell’itinerario contribuendo allo sviluppo del turismo gastronomico e la signora Tania …segretaria del Comune di Hamrum.

La delegazione maltese, al suo arrivo in città ha reso visita al Sindaco per un incontro programmato alla fine del quale è stato sottoscritto un documento d’intesa tenendo conto : che la città di Hamrun al pari di Modica vanta una antica tradizione di produzione di cioccolato e, che risale al 1658 “ Il Trattato della Cioccolata” di Gian Francesco Buonamico, contenente delle ricette che vengono riproposte al pubblico in occasione dell’annuale Chocolate Festival, in programma il terzo sabato del mese di ottobre ;

che per tali ragioni la Città di Hamrun da una parte, e la Società Events Malta organizzatrice del Chocolate Festival, hanno formalizzato la loro adesione alla Associazione The Chocolate Way, in rappresentanza del Paese Malta, per la candidatura a Itinerario Culturale Europeo;

che la città di Hamrun ha manifestato la volontà di avviare un percorso per la sottoscrizione di un gemellaggio con la città di Modica, anche mediante il preliminare gemellaggio fra le manifestazioni celebrative del cioccolato : CHOCOMODICA e CHOCOLATE FESTIVAL.

Con la sottoscrizione del documento il Sindaco e Christian Sammut Sindaco di Hamrun, nell’ambito delle rispettive funzioni, hanno assunto impegno di avviare le procedure di gemellaggio fra le città di Hamrun e Modica e fra le manifestazioni Chocolate Festival di Amrun e Chocomodica di Modica, impegnandosi a costituire un tavolo di concertazione permanente, rappresentativo oltre che dei due Comuni, del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, della Associazione The Chocolate Way e della Società Events Malta, che presenti all’incontro hanno sottoscritto il documento per adesione.

