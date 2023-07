Morte di Federica Borrometi. Ragusa, procura sequestra la salma

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, in ragione della necessità di effettuare esame autoptico e di accertare eventuali responsabilità, ha disposto ieri il vincolo della salma di Federica Borrometi, 44 anni, deceduta al Pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II”. L’Azienda sanitaria ha l’obbligo di “adottare tutte le misure necessarie all’idonea conservazione della stessa”. Pertanto, diversamente da quanto comunicato in data 5 luglio, non verrà attivata la procedura di riscontro diagnostico interno.

