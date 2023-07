Modica. Rimpatriata a cinquanta anni dal diploma di geometra

Modica, ritrovarsi dopo cinquanta anni non è un evento di tutti i giorni! Ieri invece è successo, gli ex studenti della quinta A dell’Istituto Tecnico per geometri “Archimede” di Modica si sono ritrovati, in una serata conviviale, per ricordare il cinquantesimo anniversario dal conseguimento della “maturità”. Al primo impatto, per alcuni è stato anche difficile riconoscersi, ma subito dopo i tentennamenti iniziali è stato un susseguirsi di abbracci per ricordare i momenti di trepidazione e di soddisfazione che attraversavano, esattamente cinquanta anni di questi tempi, nell’affrontare il fatidico “esame di maturità”. Esame che ha consentito a tutti di intraprendere, con successo, secondo le proprie aspirazioni, percorsi professionali di tutto rilievo, sia nel settore privato sia nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Ciò a dimostrazione che la “cultura” ha costituito e costituisce fattore di crescita sociale ed economica. La serata è proseguita confrontandosi sulle rispettive esperienze professionali e, non sono mancate “ovviamente” battute goliardiche sui tempi andati e sulla “forma” fisica attuale. Un commosso ricordo è andato ai sei compagni di classe che hanno concluso anzitempo la loro esistenza terrena.

Salva