Modica Calcio. chiuso l’accordo con l’attaccante Randis

Si accende il mercato del Modica Calcio. Si è infatti conclusa la trattativa che porta in rossoblu l’attaccante Alessandro Randis.

Il bomber catanese, classe 1992, arriva a Modica dopo le ultime due stagioni con la maglia del Ragusa Calcio, dove ha siglato un totale di 27 reti nel campionato di Eccellenza ed in quello di serie D.

Si tratta di un colpo di mercato messo a segno dal Direttore Sportivo Fabio Arena, di concerto con i vertici societari, Mattia Pitino e Danilo Radenza, che puntano a costruire una squadra che possa confermarsi tra le protagoniste della prossima stagione.

“E’ proprio per questa voglia di vincere che ho scelto Modica – dice il neo bomber rossoblu giustificando la sua scelta -. Non potevo rifiutare quella che secondo me è la migliore piazza del campionato di Eccellenza, con una società e con uno staff di livello superiore. Cosi come loro, anche io voglio vincere e riportare il Modica in alto sulla scena calcistica”.

Salva