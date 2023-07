Ispica: Al via le celebrazioni dell’80° anniversario dell’Operazione Husky

Avrà luogo il 10 e l’11 luglio prossimi l’evento culturale commemorativo in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’operazione ‘Husky’, lo sbarco degli Alleati in Sicilia avvenuto nel 1943, che determinò l’avvio della liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista.

Il calendario di eventi, finanziato tramite la partecipazione del Comune di Ispica all’avviso pubblico dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per l’erogazione di contributi rivolti ai Comuni interessati dallo sbarco alleato, verrà ufficialmente aperto lunedì 10 luglio, alle ore 10, con l’inaugurazione della lastra commemorativa presso il monumento dei Caduti a Porto Ulisse.

Seguirà la commemorazione dei Finanzieri caduti, con la partecipazione del sindaco di Ispica, On. Innocenzo Leontini, dell’Amministrazione comunale, delle Autorità militari locali, del Gen. Scardino Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, del Gen. Di Gesù Comandante della Guardia di Finanza, del Senatore canadese Tony Loffreda, di Mr. Steve Gregory , del Wrap Sicily con la dott.ssa Rosalba Scifo, Alfio Caruso, Angelo Plumari, dei militari dell’esercito italiano, di una delegazione di cittadini canadesi ed di un suonatore di cornamusa canadese.

La manifestazione proseguirà con l’intensa giornata di martedì 11 Luglio 2023, che avrà inizio alle ore 10.30 con la solenne deposizione delle corone di fiori per i caduti del 1943 da parte dell’Amministrazione Comunale insieme alle autorità ed alla delegazione canadese al Cimitero Comunale; alle ore 11.00 avrà luogo l’ingresso in Città presso la postazione dei paletti commemorativi, la deposizione delle corone di fiori da parte dell’amministrazione comunale e della delegazione canadese al Monumento dei caduti di Piazza dell’Unità d’Italia, un omaggio per tutti i caduti della guerra del 1943, con la gradita partecipazione dei veterani Italiani; anche in questa occasione saranno presenti il Senatore canadese Tony Loffreda, la dott.ssa Rosalba Scifo del Wrap Siciliy, le autorità militari locali e un suonatore di cornamusa canadese.

A seguire, il concerto in Piazza dell’Unità d’Italia della Fanfara dell'”Associazione Musicale Arturo Toscanini con interpretazione degli inni italiano e canadese e di vari brani dell’epoca, accompagnati dai bambini con le bandierine a simboleggiare l’amicizia tra le due Nazioni.

Alle ore 12.45 si svolgerà l’incontro con i veterani del territorio presso il museo dell’Arma dei Carabinieri di Ispica, mentre alle 13.00 vi sarà un momento di convivialità con la degustazione delle pietanze tipiche del territorio.

Le celebrazioni si concluderanno a sera, con l’evento culturale organizzato dal Comitato della Biblioteca Comunale “Luigi Capuana” di Ispica (inizio alle 19:30), che vedrà la presentazione del libretto commemorativo e la proiezione del videodocumentario “Testimonianze di guerra” sullo sbarco dei Canadesi ad Ispica, presso l’Aula Consiliare di Palazzo Bruno.

Salva