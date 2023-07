A Pozzallo corsi di formazione professionale

Al giorno d’oggi trovare un’occupazione appagante dal punto di vista professionale ed economico si rivela molto complicato. Il motivo per il quale ci sono tanti giovani disoccupati non è solo da ricondurre alla scarsa offerta di lavoro, ma anche alla mancanza di un’adeguata formazione. Le aziende sono sempre alla ricerca di persone formate e che hanno acquisito specifiche competenze in vari ambiti. A questo riguardo sarà possibile ampliare il bagaglio delle proprie competenze grazie ad alcuni corsi di formazione che stanno per partire nella città rivierasca di Pozzallo. Gli enti Aletheia srl e Promoter soc coop, difatti, operanti nel settore delle politiche attive del lavoro e della formazione continua, nelle persone delle dottoresse Veronica Tuccio e Erica Rovetto, rispettivamente Direttore e Responsabile risorse umane della Aletheia, hanno illustrato il progetto davanti ad una platea attenta e curiosa, rispondendo anche a diverse domande dei presenti presso la sala “Meno Assenza” di Pozzallo. Presente anche Gianni Polizzi, presidente Promoter Group Spa, e Antonio Guastella, promotore dell’iniziativa formativa a Pozzallo.

Questa impresa, leader nella consulenza e nella formazione professionale in provincia di Ragusa e non solo, eroga numerosi corsi personalizzati per lavoratori, aziende e studenti. Non mancano inoltre i servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro per soddisfare al meglio esigenze diversificate e favorire la carriera dei giovani.

Punto di forza del gruppo Promoter è la rete di aziende clienti, la capacità di creare concrete opportunità di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e garantire un alto indice occupazionale.

Il programma “Gol” della Regione Sicilia è parte del più ampio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sviluppare e applicare gli interventi in base alle esigenze e alle categorie dei beneficiari è il primo punto da mettere a fuoco. Infatti, da una parte si implementano i percorsi formativi e le skills professionali; Dall’altra si realizza pure l’aggiornamento qualitativo delle competenze per il reinserimento lavorativo.

La platea dei soggetti interessati al programma “Gol” comprende nel dettaglio: disoccupati, percettori di Naspi, beneficiari di RdC e lavoratori in cassa integrazione straordinaria. A questi si aggiungono pure i lavoratori fragili o vulnerabili (NEET, disabili, over 55, donne) e Working poor. A ciascun profilo corrisponde inoltre un percorso personalizzato.

Alla fine della conferenza, i presenti in sala hanno compilato un modulo dove hanno lasciato le proprie generalità e il numero di cellulare. Nei prossimi giorni, saranno contattati per un colloquio conoscitivo e, sempre a Pozzallo, saranno organizzati altri eventi per far conoscere al meglio il progetto formativo.

Per chi, infine, volesse altre informazioni in merito, può chiamare “Aletheia” a Vittoria (tel. 0932-862613) in orario d’ufficio o scrivere a infogol@aletheiasrl.it; invitiamo chiunque fosse interessato a seguire il sito web www.aletheiasrl.it per rimanere aggiornati su novità, bandi e offerte di lavoro.

