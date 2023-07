Vasto incendio in zona Caitina a Modica. In fiamme alberi e auto

Un vasto incendio è in corso in zona Caitina a Modica. Le fiamme hanno bruciato alcune auto in sosta e alberi. L’incendio è nei pressi della cosiddetta Vetta. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e forze dell’ordine.

“Faccio i miei più sinceri complimenti ai Vigili del Fuoco, agli uomini della Guardia Forestale, ai volontari della Protezione Civile, ai Carabinieri, la Polizia di Stato e gli agenti della nostra Polizia locale, per l’egregio lavoro svolto oggi pomeriggio nelle operazioni di spegnimento dell’incendio che ha colpito la collina di Monserrato e interessato alcune case di contrada Caitina. L’occasione mi spinge, allo stesso tempo, a ricordare l’importanza della pulizia anche delle aree private da erbacce, sterpaglie e da tutto ciò cha possa risultare facilmente infiammabile, soprattutto in questo periodo”. “Sono andata io stessa sul posto, non appena l’allarme si è sparso ed è stata ben visibile la fitta coltre di fumo e ben percepibile l’odore acre che ha avvolto una vastissima area”.

“Per fortuna oggi registriamo solo danni ad alberi di pino e qualche auto ma l’incendio odierno suona come un grave campanello d’allarme per la stagione che sta entrando nel suo periodo più caldo. Non a caso, lo scorso 20 giugno avevamo emanato apposita ordinanza che obbliga tutti i possessori di terreni in territorio comunale, a provvedere alla scerbatura e allo smaltimento delle potature. Nei prossimi giorni aumenteranno i controlli proprio per evitare conseguenze gravi”.

Salva