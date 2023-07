Organizzato il primo “Volley Camp” a Ragusa.

L’A.S.D. Ragusa Volley ha organizzato un evento speciale il primo “Volley Camp” a Ragusa.

L’obiettivo principale del Volley Camp era quello di creare un ambiente accogliente e stimolante in cui i partecipanti potessero condividere le loro esperienze nel mondo della pallavolo e ricevere consigli e istruzioni dagli ospiti speciali.

Ogni settimana, il camp ha ospitato diversi pallavolisti e allenatori di alto livello , i quali hanno raccontato la propria storia e le sfide affrontate durante la loro carriera. Questi ospiti speciali hanno condiviso preziosi consigli e tecniche di allenamento con i partecipanti al camp.

Tra gli ospiti che si sono alternati durante il Volley Camp, spicca la visita dell’assessore allo sport Simone Digrandi. L’assessore Digrandi ha dimostrato un grande interesse per lo sviluppo dello sport a livello locale e ha voluto sostenere attivamente questa iniziativa. Durante la sua visita, ha incontrato i partecipanti, ha assistito alle sessioni di allenamento e ha espresso apprezzamento per l’impegno e la passione dimostrati dai giovani atleti.

Gli allenamenti sono stati svolti in modo intensivo, mirando a migliorare le abilità tecniche e tattiche dei partecipanti. Sono state organizzate sessioni specifiche per il potenziamento delle competenze individuali, come la ricezione, la difesa, l’attacco e il palleggio. Inoltre, sono state organizzate partite amichevoli per permettere ai giocatori di mettere in pratica quanto appreso durante gli allenamenti.

Il Volley Camp ha riscosso un grande successo, creando un’atmosfera di condivisione e crescita per tutti i partecipanti. È stato un evento stimolante che ha contribuito a promuovere la passione per la pallavolo nella comunità locale e ha offerto un’opportunità unica per i giovani giocatori di interagire con professionisti di spicco.

Ragusa Volley ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel promuovere lo sport e fornire opportunità di formazione di alto livello per i giovani pallavolisti

