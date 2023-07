Modica Calcio. Arriva alla corte di Betta Giuseppe Grasso

Inizia a delinearsi l’organico del Modica Calcio per la stagione di Eccellenza 2023-2024.

Il Direttore Sportivo Fabio Arena ha infatti concluso la trattativa che porta in rossoblu Giuseppe Grasso.

Alla corte di Giancarlo Betta arriva dunque un giocatore esperto e poliedrico, con all’attivo centinaia di presenze nei campionati di Eccellenza e di serie D, vestendo le maglie di Siracusa, Adrano, Noto, Palazzolo, Biancavilla ed in ultimo Ragusa.

Si tratta di una pedina assai importante nello scacchiere di Betta data la duttilità tattica. Difficile indicare uno specifico ruolo.

In carriera Giuseppe Grasso infatti ha spesso occupato la zona nevralgica del centrocampo, ma è stato utilizzato dai suoi tecnici anche come seconda punta, trequartista ed ala sinistra.

“Sono molto felice di questa scelta – è la prima dichiarazione di Giuseppe Grasso da atleta del Modica Calcio – perché so di entrare a far parte di un progetto ambizioso. Ho avuto modo di cogliere subito la serietà di questa società e come, grazie ai vertici societari ed ai dirigenti, si respiri un clima di “grande famiglia” che è ciò che personalmente ricercavo ed è, soprattutto, ciò che è alla base di ogni successo. Voglio dare il mio contributo per portare una città come Modica sui palcoscenici calcistici che merita”.

L’accordo con Giuseppe Grasso, che segue le riconferme di alcuni importanti elementi già in organico tra cui il capitano Ciccio Vindigni, è l’espressione concreta di una intensa attività di mercato portata avanti dal Direttore Sportivo, in piena condivisione con lo staff tecnico e sotto l’egida dei vertici societari Mattia Pitino e Danilo Radenza, intenzionati a portare in maglia rossoblu non soltanto atleti dalla grande caratura tecnica ma soprattutto uomini che scelgono di condividere il progetto “Modica Calcio” che non riguarda l’espressione sportiva in campo ma coinvolge l’intero ambiente modicano.

