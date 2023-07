Modica, morto Giorgio Tela di Lavasprint

E’ deceduto l’imprenditore Giorgio Tela, storico titolare di Lavasprint, lavanderia che aveva avviato già negli anni 70 in Via Vittorio Veneto, nel centro storico di Modica per poi trasferirsi in Via Resistenza Partigiana, nella zona commerciale della città. Aveva 80 anni. Pochi mesi fa era mancata la moglie con la quale gestiva l’avviatissima attività. Uomo mite e ben voluto, aveva sempre un sorriso ed una buona parola per tutti.

Nei giorni scorsi aveva accusato un malore ed era stato ricoverato all’Ospedale Maggiore, prima del trasferimento al “Guzzardi” di Vittoria, dove nella notte tra martedì e mercoledì le sue condizioni si sono aggravate irrimediabilmente.

Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.

Salva