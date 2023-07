FdI. Decine di famiglie senz’acqua da 30 giorni a Vittoria

Continuano i disservizi idrici a Vittoria e desta scalpore la situazione di diverse famiglie nella zona di via Garibaldi a Vittoria, in particolare nel tratto compreso tra via Curtatone e via Como. Infatti nell’area – già soggetta a disagi – non arriva acqua da circa 30 giorni e i residenti non hanno nemmeno l’ausilio dell’autobotte poiché il Comune non concede la priorità stante la situazione emergenziale.

I consiglieri comunali del gruppo di Fratelli d’Italia preannunciano un incontro con i residenti e gli esercenti della zona e chiedono a gran voce, intanto, di tamponare l’emergenza tramite le autobotti: “Ci sono famiglie con bambini e anziani in grossissima difficoltà, ci sono disabili, ci sono attività commerciali danneggiate, ci sono residenti esasperati. Tutto ciò non è accettabile ed è vergognoso come non si intervenga intanto per tamponare l’emergenza e poi per risolverla. Eppure questo sindaco si faceva vanto di aver risolto i problemi idrici, risalenti alle sue sei sindacature, della città. Addirittura in campagna elettorale rimarcava di dare l’acqua “liscia, gassata o Ciccio Aiello”. Ebbene si è visto: probabilmente l’acqua Aiello è quella che non arriva, l’acqua invisibile”.

“Inoltre l’amministrazione ha acquistato un autobotte che giace praticamente inutilizzata poiché ha dimensioni non adatte ad operare all’interno della città ed è la stessa amministrazione che per oltre un anno ha effettuato affidamenti diretti del servizio alla stessa ditta. Sono altri evidenti segni di incapacità amministrativa nel risolvere i problemi”.

“Incontreremo residenti ed esercenti – concludono i consiglieri Vinciguerra, Cannata, Scuderi e Zorzi – per appurare le problematiche e per portare la loro voce dentro Palazzo Iacono che si dimostra sordo e muto dinanzi alle esigenze primarie dei vittoriesi”.

