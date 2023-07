Pelligra, Vittoria. Le polemiche sulla bocciatura del rendiconto

“Sono bravi quelli dell’ex maggioranza a rigirare la frittata. Vorrebbero attribuire la responsabilità politica dell’accaduto all’opposizione quando, invece, sono stati loro, sostenitori della Giunta Aiello, a non sapersi minimamente raccordare, alla luce delle assenze registratesi, e ad andare sotto durante la votazione”. E’ quanto rileva il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino del movimento politico Sviluppo Ibleo, a proposito della bocciatura del rendiconto 2022. “L’atto che abbiamo votato – chiarisce Pelligra – era prettamente politico, che riguarda l’attività amministrativa. E, in qualità di rappresentanti dell’opposizione, era doveroso da parte nostra astenersi. Le scelte politiche adottate con riferimento all’arredo urbano, al taglio del verde pubblico, agli incarichi, all’erogazione di contributi a pioggia, non sono assolutamente condivisibili. Abbiamo registrato uno spreco di denaro pubblico che non ci sta bene. E, quindi, un atto del genere non poteva certo essere votato favorevolmente da parte nostra. Quindi, l’ex maggioranza, intuendo come stavano le cose, avrebbe dovuto organizzarsi al meglio per evitare di incorrere in una clamorosa topica del genere. Invece, non sono stati capaci di fare neppure questo. Una situazione paradossale, quindi, il fatto che stiano, adesso, cercando di addebitare la colpa dell’accaduto a noi dell’opposizione. Nulla di più scorretto. Noi abbiamo compiuto le nostre scelte adottando gli atti conseguenziali. La nostra coscienza politica è assolutamente a posto”.

Salva