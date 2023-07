L’ora legale – Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Secondo quanto recitato dal primo comma dell’art. 1 della Costituzione – probabilmente il più conosciuto dagli italiani -, “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Tale comma spiega che la forma di governo – vale a dire il modello organizzativo assunto da uno Stato al fine di organizzare il proprio potere – coincide con quello della Repubblica. Derivante dal latino _res publica_, tale locuzione fa chiaro riferimento allo “stato del popolo”, le cui basi si fondano sul consenso dei governati, considerati in condizione di parità, i quali esprimono il proprio parere politico mediante delle libere elezioni, eleggendo i propri governanti.

In tale comma, acquista risonanza “il lavoro”, utilizzato come uno degli strumenti atti a promuovere lo sviluppo personale dell’uomo, ragion per cui è degno di essere riconosciuto come un vero e proprio diritto.

Il secondo comma del primo articolo dello “Statuto” recita che: “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

La sovranità consiste nel potere indipendente dello Stato (rispetto a qualunque altro Paese) esercitato dallo stesso all’interno dei propri confini territoriali. Dapprima tale sovranità veniva riconosciuta al sovrano, tuttavia, con la nascita dello Stato moderno questa viene attribuita al popolo, in altre parole, al complesso di persone alle quali l’ordinamento riconosce il potere “supremo” di decidere per lo Stato. Il potere, occorre precisare, non deve essere esercitato in forma anarchica, senza alcuna forma di controllo, bensì nel rispetto della legge ed in primis della stessa Costituzione, che assume la “forza” di legge suprema, delineando il modus operandi sia dei governati che degli organi di governo.

