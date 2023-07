Italia Viva Vittoria. Altro stop per la coalizione di Aiello

La rendicontazione finanziaria 2022 bocciata, ieri sera, dal Consiglio comunale di Vittoria. “Un’altra battuta di arresto, l’ennesimo di questo periodo – commenta la consigliera comunale Sara Siggia di Italia Viva – per la coalizione che sostiene la Giunta Aiello. Ho scelto di astenermi per motivi tecnici e politici. Quali le mie motivazioni? Intanto, ci sono state spese rendicontate che non corrispondono alle destinazioni di legge, quali quelle legate all’utilizzo del fondo di riserva (e ne ho parlato abbondantemente già in occasione del bilancio di previsione) per fatti diversi o utilizzo di fondi e finanziamenti destinati alla manutenzione stradale per acquisto di panchine in pietra, vere e proprie spese pazze per quanto riguarda piazza del Popolo. E, inoltre, altre spese folli con riferimento a manifestazioni di vario tipo legate a intitolazioni. Ho deciso, quindi, di astenermi e la coalizione che sostiene il sindaco ha dimostrato di non avere i voti, anche perché c’erano alcune assenze, per far sì che lo strumento finanziario venisse esitato. Ritengo che il primo cittadino debba richiamare la propria maggioranza sull’attenti e che la responsabilità politica di quanto accaduto sia da ascrivere solo ed esclusivamente allo stesso Aiello”.

