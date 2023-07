Collegamenti bus tra Vittoria e Scoglitti per consentire ai ragazzi il rientro

Aumentano le corse da e per Scoglitti.

A seguito del contratto tra il Comune di Vittoria e la ditta autolinee Giamporcaro per quanto riguarda il servizio di trasporto urbano tra Vittoria e la frazione di Scoglitti, in occasione della stagione estiva è in particolare da domani e fino al 31 agosto, le corse da e per Scoglitti saranno raddoppiate. La prima corsa partirà da Vittoria alle 7,30 e arriverà a Scoglitti alle 8.00 e da Scoglitti ripartirà per Vittoria allo stesso orario per arrivare in città 30 minuti dopo. L’altra partenza è prevista alle 21,00 con arrivo alle 22.00 nella frazione marinara. L’ultima corsa partirà da Scoglitti, da Piazza Risorgimento alle ore 01.00 per concludersi a Vittoria alle 01.30. Quest’accordo con l’azienda di trasporto è stato raggiunto grazie all’impegno e al lavoro dell’assessore allo Sviluppo Economico, Anastasia Licitra e dell’assessore delegato alla frazione, Salvatore Avola. Queste corse in particolare, sono state attivate per agevolare il trasferimento dei ragazzi ed indurli ad utilizzare il mezzo pubblico, anziché utilizzare i mezzi propri nel percorrere un’arteria ad alta intensità di traffico.

