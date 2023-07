Angelo Galfano è il nuovo allenatore del Santa Croce calcio

Il Santa Croce calcio mette a segno il colpo da novanta, scegliendo Angelo Galfano come allenatore per la prossima stagione. Il tecnico nativo di Marsala dopo la discreta carriera da calciatore, muove i primi passi da tecnico col doppio ruolo di allenatore giocatore con Mazara, Modica e Caltagirone. Poi le esperienze in panchina con Siracusa, Comiso nel campionato di Eccellenza, e Vibonese e Marsala nei campionati di serie D tra le stagioni 2000/2001 e il 2003/2004 fanno da preambolo al campionato di Eccellenza vinto col Comiso nella stagione 2004/2005. Nella stagione 2005/2006, il neo tecnico biancazzurro conquista una salvezza insperata con il Campobello di Mazara .Nella stagione 2006/2007 allena la Primavera del Palermo e nella stagione successiva 2007/2008 guida il Ragusa sempre in serie D. Nelle stagioni 2008/2009 e 2009/2010 allena la Vibonese in Lega Pro Seconda Divisione. Successivamente guida Orlandina, Tiger Brolo, Agrakas, Licata, Real Siracusa e nuovamente Vibonese in Lega Pro per poi passare al Troina la scorsa stagione.

Di seguito il commento del vice presidente Marco Messina:

” La società per il dopo Gaetano Lucenti non poteva scegliere un allenatore migliore. Angelo Galfano non ha bisogno di presentazioni giacché il suo prestigioso curriculum parla per lui. Siamo veramente orgogliosi che Galfano abbia scelto la nostra società per questa stagione e posso dichiarare ufficialmente che metteremo tutte le nostre energie per mettergli a disposizione una squadra di tutto rispetto. Volevo, comunque, ringraziare Gaetano Lucenti che in questi sette anni da allenatore del Santa Croce ha fatto la storia del club e ha raggiunto gli obiettivi che la società gli ha prefissato annualmente. A Lucenti vanno gli auguri di tutta la famiglia del Santa Croce per il proseguo della sua carriera di allenatore. Con l’avvento di mister Galfano inizia una nuova era per il Cigno e speriamo sia ricco di soddisfazioni per la società e per i nostri sostenitori. Nel fine settimana organizzeremo una conferenza stampa nella quale presenteremo il nuovo allenatore Angelo Galfano e il direttore tecnico Nunzio Calogero, a breve invieremo gli inviti che saranno estesi anche ai sostenitori che vorranno intervenire”.

La dirigenza dell’UPD Santa Croce porge il suo benvenuto a Mister Galfano augurandogli buon lavoro per la sua nuova avventura.

