Giornate storiche per Confcommercio provinciale Ragusa

I primi giorni di luglio 2023 rappresentano una data storica per Confcommercio provinciale Ragusa, una sorta di nuovo inizio che merita di essere celebrato nella maniera migliore. Il motivo? E’ presto detto. “Proprio in questi giorni – chiarisce il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – abbiamo estinto tutti i debiti che erano stati maturati con l’ex personale dipendente, compreso il tfr. Abbiamo, dunque, eliminato la massa debitoria esistente e che, come si ricorderà, anni fa ci aveva costretto a ricorrere al sostegno di altre realtà del sistema regionale e nazionale. Ringrazio, anzi, a tal proposito, Confcommercio Catania e Pietro Agen, assieme a tutti gli altri presidenti provinciali siciliani, per il sostegno che ci hanno dato e, ovviamente, Confcommercio nazionale, con il presidente Carlo Sangalli, per l’aiuto economico che ci ha consentito di appianare tutti i pregressi. Tutti, insomma, si sono spesi per la causa Ragusa. Non è stato semplice. Si è reso necessario un lavoro molto delicato, anche nell’intrattenimento delle relazioni con tutte le parti interessate. Diciamo che quando mi sono insediato, si rendeva necessario agire con tenacia, occorreva una posizione risolutiva da portare avanti in ogni modo. Avevamo di fronte due scelte: o rimboccarsi completamente le maniche e trovare tutte quelle soluzioni che avrebbero fatto al caso nostro, per garantire ancora continuità a Confcommercio; oppure lasciare che la realtà provinciale andasse alla deriva sino a quella che avrebbe rischiato di essere l’inevitabile conclusione, il fallimento dell’intero sistema provinciale. Oggi, a distanza di quattro anni, possiamo dire di avere corso un grosso rischio ma, finalmente, siamo riusciti a uscire fuori dal tunnel, grazie pure al supporto arrivato dalla dirigenza locale dell’associazione di categoria, dal personale dipendente e dal sistema nella sua interezza: ciò ci consente di guardare al futuro con una certa fiducia, attivando quelle strategie che si rendono scontate per far sì che Confcommercio, in provincia di Ragusa, a cominciare da questo momento in poi, possa decollare. Non era affatto detto che potesse accadere tutto questo. Ma, passo dopo passo, sforzo dopo sforzo, impegno dopo impegno, siamo riusciti a centrare l’obiettivo. Ecco perché questi qui sono per noi i giorni della ripartenza in cui consolideremo la nostra azione a sostegno degli associati, interloquendo con le amministrazioni comunali, individuando, per i nostri iscritti, quali le migliori strade da percorrere al fine di assicurare quelle risposte sul fronte dello sviluppo e della crescita che tutti si attendono”.

