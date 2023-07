Campionato Nazionale Enduro. Convocato il modicano Marco La Rosa

Motyka Bike School: convocazione al Campionato Italiano Enduro La Thuile 2023 per Marco La Rosa della Motyka bike school accompagnato dall’istruttore Davide Camedda. “E’ stato davvero una stagione piena di soddisfazioni – dichiara Arianna Melilli della Motyka Bike School – e per concluderla con la classica ciliegina sulla torta è arrivata questa convocazione per Marco La Rosa che ci riempie d’orgoglio e ci fa continuare con rinnovato entusiasmo a lavorare con passione perchè certi risultati si possono conquistare soltanto con il duro lavoro e sono convinta che i nostri atleti possono ancora regalarci altre belle soddisfazioni in futuro. Basta crederci”.

