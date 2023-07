Calcio, il modicano Rosario Buscema tesserato dal Monza

Il Monza ha prelevato dal Modica Airone, Rosario Buscema, difensore centrale mancino, classe 2009. Il giovane, ex capitano dell’under 14 rossoblu, è stato annunciato dal club brianzolo con un tweet: “Rosario Buscema è un nuovo calciatore di AC Monza”. Di lui si parla molto bene per le sue grandi qualità fisico atletiche e una buona propensione per il gol (7 gol in 26 partite nella passata stagione) e su di lui c’erano anche gli interessamenti di Juventus, Atalanta, Roma e Fiorentina.

