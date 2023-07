Domenica scorsa nella sede Avis monterossana sono state effettuate ben 20 donazioni. Tra queste c’è stata l’ultima donazione dell’Avisino Mario Giaquinta. La sua prima donazione fu nel lontano agosto del 1996. Ad oggi le donazioni sono state ben 55. Un esempio di altruismo e solidarietà per tutti in particolare per i giovani.

Nella foto l’avisino Mario Giaquinta tra le due infermiere nella sala prelievo della sede Avis del borgo Monterosso.

