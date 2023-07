Modica Calcio. Ciccio Vindigni sarà ancora il capitano.

Fugati i dubbi. Ciccio Vindigni sarà anche per la prossima stagione il capitano del Modica. L’esperto centrale, che non aveva potuto finire il campionato per un grave infortunio, ha sciolto le riserve in queste ore ed ha firmato per la società rossoblu. Problemi di lavoro per Vindigni, avevano messo in dubbio la sua presenza ma la dirigenza è riuscita a trovare il modo per assicurarsi le prestazioni dello stimatissimo atleta che, oltre ad essere il capitano, oltre alle sue qualità tecniche, è anche uomo-spogliatoio.

Riconfermato anche il centrocampista Sangarè, elemento imprescindibile per il reparto nevralgico della squadra.

