Una vergogna in pieno centro a Modica. Riceviamo

In via San Giuliano n°65 a Modica, c’è un immobile all’abbandono con il recinto perimetrale di lamiere arrugginite e diroccate e i vani delle aperture senza infissi, creando un pericolo per ragazzini se entrassero dentro per gioco, facendosi qualche danno irreversibile, come se ne sono viste tanti piangendo a fatto accaduto senza pensarci prima.

Quando i vigili notano un’anomalia di codesto genere, subito dopo i proprietari si vedono arrivare a domicilio un avviso dell’avvocatura comunale per la sistemazione del luogo segnalato ma siccome questo luogo mi sembra che sia di proprietà comunale, l’avviso nemmeno c’è stato. In questo stabile tempo addietro c’era la caserma dei vigili urbani della Sorda, e perciò non ci interessa nemmeno effettuare la scerbatura all’intero del recinto, perché questo lavoro di scerbatura è sconosciuto da parte degli amministratori comunali di Modica. Perché ci sono molte strade strette è l’erbaccia a destra e sinistra senza essere tagliata, scempi urbani simili a quello che il sottoscritto sta dimostrando, dentro il comprensorio della città di Modica non è l’unico ce ne sono tanti altri, che dovrebbero essere segnalati.

E queste anomalie agli occhi dei modicani è una vergogna bella e buona, e per i turisti che vengono per visitare la città della Contea e della rinomata cioccolata, non è questo il benvenuto che loro meritano.

Con osservanza

Giovanni Amore

Salva