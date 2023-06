Stasera alle 19.55, l’automotrice delle Ferrovie in transito verso Siracusa, dall’uscita della galleria di San Martino, saluterà la Comunità della Fiumara di Modica che si riunirà per celebrare il 60mo di sacerdozio del compianto Don Umberto Bonincontro, deceduto domenica scorsa. Una commemorazione del ruolo del treno per la valle della Fiumara nei secoli e un saluto a don Umberto e a tutte le persone care che non ci sono più.

