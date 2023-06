Giornata Internazionale per la lotta contro abuso di droghe e traffico illecito

…dedicato a tutti i tossicodipendenti e a coloro che si girano dall’altra parte…

La Giornata internazionale per la lotta contro l’abuso di droga e il traffico illecito non solo ci permette di riflettere sulle minacce della droga per l’umanità, la salute e l’economia, ma anche un’opportunità per sensibilizzare sul ruolo della società nel controllo, nella prevenzione e uso di sostanze stupefacenti. Il World Drug Report delle Nazioni Unite per il 2023 ha dimostrato l’aumento globale del numero di consumatori di droga, un numero record in termini di commercio e fornitura di sostanze illegali, nonché un marcato boom delle droghe sintetiche, ha evidenziato Angela Me, Coordinatrice del World Drug Report delle Nazioni Unite. All’aumento del numero stimato di utenti da 240 milioni di persone nel 2011 a 296 milioni nel 2021, il 5,8 per cento della popolazione mondiale tra i 15 e i 64 anni, alle quali si aggiungono circa 500.000 persone morte nel 2019 a causa dell’uso di droghe, 17,5 per cento in più rispetto a dieci anni fa. La maggior causa di decessi è legata alle malattie legate all’epatite C, mentre le overdose rappresentano da sole un quarto dei decessi, in un ambiente in cui gli oppioidi si affermano, con un’alta incidenza, come le sostanze più letali. In relazione alle droghe più consumate, gli oppioidi risultano al secondo posto con circa 60 milioni di consumatori, superati solo dalla cannabis (nota anche come marijuana o hashish) con circa 219 milioni nel 2021. Seguono le assunzioni di anfetamine con 36 milioni, la cocaina con 22 milioni e altri 20 milioni preferiscono il tipo “ecstasy”. Quasi 40 milioni di persone in tutto il pianeta affrontano gravi disturbi di salute dovuti all’uso di droghe, ma solo una su cinque riceve un qualche tipo di trattamento, con le donne che subiscono una maggiore stigmatizzazione sociale. Ma sono le droghe sintetiche che stanno vivendo un boom senza precedenti, soprattutto perché non richiedono materie prime naturali, ma solo prodotti chimici economici e facili da trovare. Sono più economici, la fabbricazione è più semplice e flessibile, e tempi di produzione molto più brevi. L’ONU mette in guardia sull’epidemia di overdose, a causa della quale 80.000 persone sono morte solo negli Stati Uniti nel 2021, il 60 per cento in più rispetto ai due anni precedenti. La maggior parte di queste morti, circa 70.000, sono attribuite agli oppioidi farmaceutici sintetici, principalmente viene usato il Fentanil, molto più potenti della morfina. E’ inoltre evidente che il traffico e l’abuso di stupefacenti rappresentano un grosso ostacolo allo sviluppo e moltissimi rischi per la salute umana e, nonostante gli effetti e le campagne globali lanciate, l’attenzione ai tossicodipendenti è solitamente classificata ancora insufficiente.

