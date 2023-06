Disservizi idrici a Modica in via di risoluzione.

Già in fase di soluzione il guasto al pozzo della sorgente Cafeo. In attesa del ripristino totale dell’erogazione idrica, si può telefonare al servizio autobotti del comune: 346 6558152. Ad aggiornare la delicata situazione è il Sindaco di Modica Maria Monisteri. “Ho ricevuto in tarda mattinata, comunicazione dai tecnici del servizio idrico, che è già in fase di soluzione e di riparazione, il guasto su un pozzo comunale della sorgente Cafeo, che serve parte del territorio di Modica. Una volta riparato il guasto, il problema dell’approvvigionamento idrico nelle aree servite dal pozzo, sarà definitivamente risolto”.

“In attesa che ciò avvenga compiutamente, prosegue la Monisteri, ho provveduto ad attivare la procedura di emergenza a beneficio di quanti hanno urgente bisogno di acqua: possono rivolgersi via telefono, sms o whatsapp, al servizio autobotti comunale al numero 346 6558152, indicando l’indirizzo esatto dove portare il prezioso liquido e rifornire quanti ne fanno richiesta”

Salva