Finale stagione sportiva negli iblei. Bilancio della Figc

Tempo di bilanci in casa Figc Ragusa. A distanza di poche settimane dalla conclusione dei vari campionati di categoria, il Comitato ibleo della Federazione italiana Gioco Calcio, presieduto da Gino Giacchi, esprime soddisfazione alla luce dei risultati ottenuti e degli implementi progettuali avviati in pieno coordinamento con i vertici della Federazione regionale e del presidente LND siciliano Sandro Morgana. Oltre ad aver portato a termine tutti i rispettivi campionati di appartenenza alla delegazione (+ 267 tesserati per un totale di 2580 atleti dalla III Categoria calcio a 11 per giungere alla serie D di calcio femminile) non sono mancate infatti le novità legate ai progetti in ordine del “Nucleo di valutazione”, “Ragazze con i tacchetti”, “Laboratorio tecnico femminile, “Giornata internazionale della donna” e “Campionati studenteschi”. Una mole di lavoro per l’intero comparto dirigenziale ragusano che ha visto in Gino Giacchi e la sua squadra lavorare quotidianamente nell’interesse delle società calcistiche iblee. Ma le novità potrebbero non finire. Dopo un’elevata richiesta di adesioni, il corso federale di “Allenatore Uefa C – Allenatori Giovani Calciatori”, potrebbe organizzarsi proprio in provincia nella prossima stagione.

“Lo speriamo – afferma il delegato Figc di Ragusa Gino Giacchi – in delegazione sono pervenute tantissime richieste, dunque è probabile l’istituzione in zona di un prossimo corso. Sono sempre di più i giovani che si avvicinano alla guida della squadre iblee”.

“Importante a tal fine – ha aggiunto Giacchi – il lavoro svolto nelle attività di base, grazie ai nostri collaboratori, il cui obiettivo è sensibilizzare le società a seguire i dettami dell’evolution programme, ovvero come aggiornarsi e migliorare sotto il profilo organizzativo, educativo e di crescita i propri piccoli atleti”.

Di seguito ecco l’elenco finale delle società vincenti al termine della stagione agonistica appena conclusasi:

TERZA CATEGORIA CALCIO A 11: A.S.D. RAGUSA BOYS

UNDER 19/JUNIORES REGIONALE CALCIO A 11 – 1^ FASE RAGUSA: A.S.D. FOOOTBALL CLUB VITTORIA

UNDER 17/ALLIEVI CALCIO A 11: A.S.D. YOUNG POZZALLO

UNDER 14 REG.LE CALCIO A 11/FASE PROVINCIALE/INTERPROVINCIALE: Vincente campionato A.S.D. DREAM SOCCER VITTORIA. Vincente playoff A.S.D. MODICA AIRONE

UNDER 15/GIOVANISSIMI CA 11: A.S.D. DREAM SOCCER VITTORIA

UNDER 17/ALLIEVI CALCIO A CINQUE: U.S.D. CR SCICLI

UNDER 15/GIOVANISSIMI CALCIO A CINQUE: A.S.D. SCICLI SPROTING CLUB

SERIE D CALCIO A CINQUE MASCHILE: A.S.D. PRO RAGUSA

SERIE D CALCIO A CINQUE FEMMINILE: A.S.D. VITTORIA FOOTBALLCLUB

COPPA TRINACRIA SERIE D CALCIO A CINQUE MASCHILE: A.S.D. VITTORIA FOOTBALL CLUB.

