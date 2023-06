Liberiamo Pozzallo critico col sindaco Ammatuna

“Con un comunicato stampa dello scorso 23 giugno il sindaco Ammatuna, invaso da improvviso senso della legalità, ha invitato le imprese che hanno rapporti con il Comune di Pozzallo a svolgere procedure trasparenti per le proprie assunzioni”. Così si esprime il Movimento Liberiamo Pozzallo.

”Il sindaco Ammatuna predica bene, ma razzola male: proprio la sua amministrazione negli ultimi sei mesi è stata costretta ad annullare tutti i concorsi fatti, proprio per gravi illegittimità e per mancanza di trasparenza!

Ha dovuto annullare per ben due volte i concorsi per assumere i dirigenti, di cui il Comune ha tanto bisogno per il proprio funzionamento, perché i bandi erano illegittimi.

Ha assunto quattro nuovi funzionari a fine dicembre 2022, ma a marzo 2023 li ha dovuti licenziare annullando i concorsi perché non era stata data pubblicità all’avviso di selezione ma si era proceduto in maniera diretta, alla faccia della trasparenza!

L’invito del sindaco Ammatuna alle imprese sembra quindi più un tentativo del primo cittadino di indossare un vestito di legalità e trasparenza, che mascheri la nuda realtà dei tentativi della sua amministrazione (falliti grazie a chi ha segnalato) di fare assunzioni illegittime e per nulla trasparenti!”

